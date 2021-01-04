سعد لمجرد في دبي.. وتفاصيل عن كليب جديد يصدر الشهر المقبل

جدة - عبدالحي حسين - يحل الفنان المغربي، سعد لمجرد، في الفترة المقبلة، في دبي الإماراتية، لقضاء إجازة، يتخللها العمل على مشروع فني.

ونشر “إي تي بالعربي”، اليوم الاثنين، أن سعد لمجرد، سيحل في دبي، اليوم، لقضاء جزء من إجازته.

وقالت مصادر “اليوم 24” أن سعد لمجرد، ينوي تصوير جزء من كليب جديد في رحلته إلى دبي، يصدر في الشهر المقبل، ويضم لقطات أخرى من المغرب.

وأضافت المصادر نفسها أن جديد لمجرد يحمل عنوان “مربوحة”، غير أن هذه التسمية هي أولية، إذ يمكن أن يغيرها قبل موعد الصدور، المرتقب، فى فبراير المقبل.

يذكر أن سعد لمجرد يعيش، في الفترة الحالية، على وقع نجاح أغنيته مع الفنان، زهير بهاوي، التي حملت عنوان “الوجه الثاني”، والتي تحقق في الأيام الأولى من إصدارها، الجمعة الماضي، أرقام استماع، ومشاهدة مميزة.

وكان لمجرد قد زار الإمارات، في العام الماضي، لإحياء حفل فني فيها، تلى حفله الأول، منذ انطلاق متاعبه القضائية، والذي كان في السعودية.