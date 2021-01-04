قطاع التأمين يسجل رقم معاملات بـ 44.7 مليار درهم.. والتأمين على الحياة يحقق أكبر ارتفاع

جدة - عبدالحي حسين - أفادت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ 44.7 مليار درهم، عام 2019.

وأوضحت الهيأة نفسها، في تقريرها، المخصص للقطاع، أن النمو المذكور كان ملحوظا بشكل أكبر بالنسبة إلى التأمينات على الحياة والرسملة (زائد 12.5 بالمائة)، والتأمينات غير تأمين الحياة (زائد 5.5 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن كلفة التعويضات عرفت تطورا بنسبة 5.7 في المائة، لتصل إلى 29.4 مليار درهم، لتغطي انخفاضا طفيفا سجل بالنسبة إلى التأمينات على غير الحياة ( 0.6 في المائة)، ليبلغ 16.4 مليار درهم، وارتفاعا قويا مقارنة بتأمينات الحياة، بلغ 14.7 في المائة (13 مليار درهم).

وأفاد التقرير نفسه أن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة إلى 160 مليار درهم ، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة بلغت 92.9 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 10.6 في المائة، فيما عرفت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نموا بـ 2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم.

وبالنسبة إلى النتيجة التقنية الصافية لقطاع التأمينات، فإنها ناهزت، وفقا للتقرير، 4.9 مليار درهم عام 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2018، وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة بـ 3.9 مليار درهم، وتأمينات الحياة بمليار درهم.

وأفادت الهيأة أن نمو تأمينات الحياة، والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية بـ 10.8 في المائة إلى 16.2 مليار درهم، والعقود ذات الرأسمال المتغير بـ 72.4 في المائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية الى 6 في المائة.