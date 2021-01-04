فصل رأسه عن جسده.. حادث مؤلم تسبب في مصرع فلاح ضواحي بني ملال – التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت ساكنة ساكنة سيدي جابر، ضواحي بني ملال، اليوم الاثنين، على وقع مصرع فلاح، بعدما تسببت مضخة للماء في فصل رأسه عن جسده.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 54 سنة، والأب لستة أبناء، لقي مصرعه وهو بصدد إشعال محرك مضخة الماء في بئر، من أجل سقي حقله، إذ كان يلف حول عنقه “كاشكول”، فالتصق هذا الأخير بالمحرك، ما تسبب في فصل رأسه عن جسده.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية، والدرك الملكي، فور علمهما بالحادث، حلا في عين المكان، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وفتح بحث في الموضوع.