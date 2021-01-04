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خالد غانم.. شاب مغربي يلج عالم التمثيل في الهند ويسجل حضوره في فيلم “جاكي شان”

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يشق اسم مغربي شاب طريقه بثبات في عالم السينما في الصين، حيث سجل الممثل خالد غانم، حضورا، في الساحة الصينية، في الفترة الأخيرة.

وشارك خالد غانم في مسلسل تلفزي، بث على قناة “سي سي تي في” الصينية، بعنوان “ذا بيغ هاربو”، أو “الميناء الكبير”.

كما ستعرض لخالد غانم، لاحقا، مشاركتان إحداها في مسلسل تلفزي، وأخرى في فيلم سينمائي، كانت الجائحة قد تسببت في تأجيل تصويرهما.

وسجل خالد غانم حضوره في فيلم “جاكي شان” الحديد ” الطليعة”، وذلك بأدائه التعليق الصوتي بالعربية، والإنجليزية.

يذكر أن خالد غانم يحترف فنون القتال، وهو ما ساعده على الدخول إلى السينما الصينية، وسبق أن نال بطولة المغرب في “الكاراتي”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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