خالد غانم.. شاب مغربي يلج عالم التمثيل في الهند ويسجل حضوره في فيلم “جاكي شان”

جدة - عبدالحي حسين - يشق اسم مغربي شاب طريقه بثبات في عالم السينما في الصين، حيث سجل الممثل خالد غانم، حضورا، في الساحة الصينية، في الفترة الأخيرة.

وشارك خالد غانم في مسلسل تلفزي، بث على قناة “سي سي تي في” الصينية، بعنوان “ذا بيغ هاربو”، أو “الميناء الكبير”.

كما ستعرض لخالد غانم، لاحقا، مشاركتان إحداها في مسلسل تلفزي، وأخرى في فيلم سينمائي، كانت الجائحة قد تسببت في تأجيل تصويرهما.

وسجل خالد غانم حضوره في فيلم “جاكي شان” الحديد ” الطليعة”، وذلك بأدائه التعليق الصوتي بالعربية، والإنجليزية.

يذكر أن خالد غانم يحترف فنون القتال، وهو ما ساعده على الدخول إلى السينما الصينية، وسبق أن نال بطولة المغرب في “الكاراتي”.