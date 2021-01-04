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المجر تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

دانت وزارة الخارجية والتجارة المجرية، الهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

 

وأكدت وزارة الخارجية المجرية في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"  أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لا يمكن تقويضها بفعل إرهابي شنيع .. معبرة عن تعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لأسر الضحايا .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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