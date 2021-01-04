معين عبدالملك يستقبل عدد من أسر شهداء الهجوم الإرهابي على مطار عدن

محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أسر عدد من شهداء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة، حيث كرر لهم عبارات العزاء والمواساة، في هذا الحادث الذي ادمى قلوب اليمنيين جميعا، وقوبل باستنكار محلي ودولي واسع.



ونقل رئيس الوزراء الى أسر الشهداء تعازي ومواساة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومشاطرة الجميع لهم في احزانهم وكل فرد في اسرهم وذويهم جراء هذا الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف مطار مدني فيه من الطواقم الطبية والإعلاميين والمسافرين والعاملين في المطار .. وقال " افكر بكل شخص كان على ارض المطار وعشت معهم لحظات مؤلمة وصاعقة وفقدنا اعزاء علينا وعليكم جميعا ولا كلمات كافية تعبر عن ألم هذا الفقدان".

وأشار الدكتور معين عبدالملك الى ان هذا الهجوم الإرهابي الذي تشير الدلائل والمعلومات ونتائج التحقيقات الأولية الى مسؤولية مليشيا الحوثي الانقلابية عن تنفيذه، تم على مرأى ومسمع من العالم الذي كان يشاهده عبر البث المباشر لاستقبال الحكومة وسط تطلعات وآمال الناس لتعزيز الصف الوطني نحو مرحلة جديدة.. مؤكدا ان مليشيا الحوثي هي المستفيد الوحيد من هذا الهجوم الإرهابي لكنها لن تحقق ما سعت اليه بل زادت الجميع إصرارا على استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية والوجودية في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وقال " ما حدث كان محاولة إبادة جماعية للحكومة وضرب الدولة ورمزيتها واستهداف عدن، وما يحزننا رغم فشل المخطط الذي اعدوا له هو هؤلاء الشهداء الابرار من المدنيين والجرحى في هذه الجريمة الإرهابية البشعة، والتي تبدو واضحة للجميع ان مليشيا الحوثي هي من تقف ورائها".

وشدد رئيس الوزراء على ان ما حدث لا بد ان يبقى في ذاكرة اليمنيين وان من واجبات الحكومة ومسؤوليتها تخليد ذكرى شهداء هذا الهجوم الإرهابي ورعاية اسرهم وتقديم كل العناية للجرحى والتكفل بعلاجهم.. مؤكدا ان الانصاف لهؤلاء لن يكون الا بالنيل من الذين نفذوا وخططوا لهذا الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفهم، وهو عهد في رقابنا جميعا.. موضحا ان التحقيقات جارية وبشكل مكثف بعد اتخاذ كل الإجراءات لتحريز الأدلة ويمكن ان يتم اشراك جهات خارجية في هذا التحقيق.

وقال " لن ننسى دماء الشهداء ولن نتخلى عن الجرحى وعلينا ان نتكاتف جميعا لتخطي ذلك وتحويل هذا الألم الى فرصة للمزيد من البناء والعزيمة حتى القضاء على الانقلاب واستعادة الدولة".

وتحدث عدد من اسر الشهداء في اللقاء، مؤكدين على أهمية ان تتخذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية .. لافتين الى ان استهداف مطار عدن والمدنيين فيه يتخطى كل مفردات الإرهاب والبشاعة .. مطالبين بضرورة التسريع باستكمال التحقيقات والانتصار للشهداء الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم الإرهابي ورعاية اسرهم والاهتمام بالجرحى.

حضر اللقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزوعري ومحافظ عدن احمد لملس ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه ووكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبه.