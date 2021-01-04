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سول تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة 

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الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إيران بأن تفرج في أقرب وقت عن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج .

وقال مسؤول بالوزارة اليوم: "إننا نسعى إلى معرفة تفاصيل الوضع فيما يتعلق باحتجاز سفينتنا"،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وأشار المسؤول إلى أنه كان على متن السفينة 20 شخصًا، من بينهم 5 بحارة كوريين.

كانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد اوقفت صباح اليوم الاثنين ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية وتم اقتيادها إلى ميناء بندر عباس" .

وأشارت إلى أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول؛ وتم احتجاز أفراد طاقمها، ويحملون جنسيات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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