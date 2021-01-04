ممرات آمنة لحماية السائحين في مصر

برلين ـ د ب أ: تعتزم مصر جذب السياح الألمان للعودة إلى مناطق الإجازات المطلة على البحر الأحمر بحلول الصيف المقبل على أبعد تقدير بمفهوم خاص للوقاية من كورونا. وقال السفير المصري في برلين، خالد جلال عبد الحميد، في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية “د.ب.أ”: “نريد توفير ممرات آمنة تضمن سلامة كاملة للسائحين”. وأوضح عبد الحميد أن الخطة ستشمل مجموعة كاملة من التدابير، بداية من الحد من عدد الركاب في الطائرة وصولا إلى اختبارات إلزامية عند الدخول والخروج من ألمانيا. وذكر السفير أنه سيُجرى البدء في تطبيق هذه الخطة في المنتجعين المفضلين أيضا لدى السائحين الألمان، الغردقة وشرم الشيخ، وقال: “نأمل البدء في ذلك في الصيف، ولكن ربما أيضا في أبريل أومايو”.

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