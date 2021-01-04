الطاقة الذرية تصدر بياناً بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران

وقالت الوكالة في بيان صدر اليوم الاثنين، إن "إيران بدأت اليوم تعبئة اليورانيوم-235 المخصب حتى 4.1 في المئة في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم من أجل رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المئة".بدوره، ذكر سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، أن الوكالة أكدت في تقرير للدول الأعضاء أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما نص عليه الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".