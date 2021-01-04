حزب ميركل يطالب بعقوبات على إيران

وقال يورغن هارت في تصريحات نقلتها مجموعة "نويه برلينر ريداكتسيون غزيلشافت" الإعلامية اليوم الاثنين، إن "النظام في طهران أظهر مرة أخرى أنه لا يحترم كلمة ولا روح الاتفاق النووي".

وأضاف: "لهذا السبب لا مفر من فرض عقوبات قاسية على إيران، وعلى روسيا والصين دعم هذا المسار، لأن التهديد المحتمل من إيران موجه ضد جميع الدول".



وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الاثنين، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم لـ20% في مجمع فوردو.