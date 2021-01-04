تزامناً مع التصعيد الأخير.. إيران تعلن مناورات عسكرية

وأشار إلى أن "المناورات ستستمر يومين"، وأضاف: "سيتم استخدام والكشف عن بعض المعدات والإنجازات وأنظمة الطائرات بدون طيار من إنتاج محلي بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة الإيرانية".

وتأتي المناورات تزامنا مع التصعيد بين طهران وواشنطن في مياه الخليج والعراق، مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة أمريكية في بغداد.