فنان عربي يتلقى لقاح كورونا

بغداد - ياسين صفوان - تلقّى الملحن اللبناني سمير صفير لقاح كورونا من شركة (فايزر – بيونتيك) ليصبح أول فنان لبناني يتلقّى هذا اللقاح.



ونشر سمير عبر صفحته الخاصة على "تويتر" مقطع فيديو خلال تلقيه اللقاح حيث لم يكشف عن البلد الذي يتواجد فيه قائلاً: "احترم كل الاراء التي تحدثت عن لقاح كورونا " فايزر - بيونتيك " منهم من هو ضد اللقاح ومنهم من يفضل التريث لكي يرى نتيجة ما سيحصل للذين تلقحوا، انا قررت ان آخذ اللقاح بعد وقت من التفكير وسلمت امري لله وتوكلت عليه".





تجدون الفيديو مرفق أدناه.