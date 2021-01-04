ترامب يعيد حاملة طائرات نووية للخليج.. إيران وراء القرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعودة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" مع مجموعتها من السفن الحربية إلى منطقة الخليج.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن قرار الرئيس الأمريكي جاء عقب بعد اجتماع بشأن إيران في البيت الأبيض.

وتصاعد التوتر في المنطقة بشكل كبير عقب التهديدات الإيرانية المتواترة بشأن الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل عام، والذي تلاه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، تعمل بنظام دفع بالطاقة النووية وعودتها للمنطقة تعني بقاء القيادة المركزية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط "سنتكوم" في وضع استعداد وجاهزية.

ومؤخرا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مجموعة "يو إس إس نيميتز" ستؤمن الدعم القتالي والغطاء الجوي مع سحب آلاف الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وسوف يتم سحب ألفي جندي من أفغانستان و500 من العراق، ما يجعل العدد المتبقي من الجنود المنتشرين نحو 2500 في كل بلد.

وتتكون مجموعة حاملة الطائرات عادة من طراد وأسطول مدمرات وسرب طائرات مقاتلة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصادر، لم تسمها، أنه جرى اقتياد السفينة للمياه الإقليمية الإيرانية.

وزعمت المصادر أن أحد أسباب توقيف هذه السفينة هو "تسببها بتلوث بيئي وكيميائي" في مياه الخليج.

وأظهرت الأقمار الصناعية توقف ناقلة النفط قبالة ميناء "بندر عباس" بعد ظهر اليوم، دون أي تفسير.