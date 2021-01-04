انتصارات جديدة للجيش اليمني في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل وأصيب عشرات بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، الإثنين، في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني إن مجموعات تابعة لمليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع للجيش والقبائل في الجبهات الجنوبية للمحافظة النفطية.



وحسب البيان فقد أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش اليمني والقبائل في بلدتي "جبل مراد" و"ماهلية" محور أشرس المعارك في الجبهات الجنوبية للمحافظة.

ومساء أمس الأحد، قتل وأصيب 24 عنصرا بينهم قيادات ميدانية بصفوف مليشيا الحوثي في كمين نصبته وحدات عسكرية من الجيش اليمني والقبائل في مديرية صرواح غربي مأرب.



وتعد المواجهات في جبهات محافظات الجوف ومأرب والضالع والحديدة وصعدة أبرز تطور عسكري على الأرض منذ عودة الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تضع الحسم وإنهاء الانقلاب الحوثي أحد أولوياتها سيما عقب هجوم مطار عدن باعتباره المسمار الحوثي الأخير في نعش تسويات السلام.



وبلغت حصيلة خسائر مليشيا الحوثي في عام 2020، نحو 9 آلاف و328 قتيلا بينهم 688 قياديا يحملون رتبا عسكرية كبيرة سقطوا في غارات للتحالف العربي ومعارك دفاعية للجيش اليمني والقبائل بالتزامن مع خطة سلام دولية، وذلك وفقا لتقرير سنوي للجيش اليمني.

