انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي شمال بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لتفجير بعبوة ناسفة، شمال بغداد.

وجاء في بيان للخلية أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء اليوم، إلى انفجار عبوة ناسفة، ضمن قاطع عمليات سامراء".

وأوضحت أن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي على طريق سامراء دون إصابات فقط أضرار".



هذا وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.