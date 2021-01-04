أزمة جنوب السودان.. صراعات الأحزاب تعطل تشكيل الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قيادي معارض في جنوب السودان إن الصراعات داخل الأحزاب السياسية تؤخر استكمال هياكل الحكومة الانتقالية بالبلاد.

وقال كورنيليو كون، رئيس التحالف الوطني للأحزاب المعارضة بدولة جنوب السودان الموقع على اتفاق السلام مع الحكومة، إن الصراعات داخل أحزاب المعارضة حول تقاسم المقاعد المخصصة لها من قبل الاتفاق الأخير تعطل تشكيل هياكل الحكومة الانتقالية.

وأوضح كون، في حديث خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك خلافات داخل مجموعة الأحزاب السياسية بسبب محاولة الحزب الليبرالي الذي يتزعمه وزير الشؤون الإنسانية بيتر ميان، تقديم قائمة مرشحين غير متفق عليها لشغل المناصب التي خصصتها لنا اتفاقية السلام.

وأضاف أن تلك الخلافات قد أدت لعدم استكمال تشكيل هياكل الحكومة الانتقالية على مستوى المركز والولايات.

وتابع قائلا :“نحن في مجموعة الأحزاب عبارة عن ست مجموعات، وقد اتفقنا على توزيع تلك الحقائب بيننا بصورة عادلة ومرضية، لكن وزير الشؤون الإنسانية قام بخرق الاتفاق وحاول رفع قائمة ترشيحات غير متفق عليها بيننا مدعيا أنه رئيس المجموعة وهي مزاعم غير صحيحة"، بحسب "كون" .

ولفت رئيس التحالف الوطني للأحزاب المعارضة بدولة جنوب السودان إلى أن مجموعة الأحزاب التي يتزعمها قامت برفع قائمة أخرى تضم ترشيحاتها للمناصب الدستورية والتشريعية التي خصصتها اتفاقية السلام لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى في جنوب السودان.

وأعرب كون عن تفاؤله لإمكانية تجاوز تلك المعضلة قريبا بجلوس المجموعتين والتوافق على صيغة مقبولة للمشاركة في الحكومة الانتقالية .

واتفاقية السلام المنشط لدولة جنوب السودان التي وقعت عليه الحكومة والمعارضة في سبتمبر/أيلول 2018، نصت على تخصيص ثلاثة مقاعد لمجموعة الأحزاب الأخرى، والتي تضم ستة كيانات سياسية غير مسلحة، منها منصب وزير واحد ونائب وزير اتحادي ورئيس أحد البرلمانات الولائية إلى جانب 3 نواب من حكام الولايات العشرة.

وهذا الاتفاق تم التفاوض عليه في الخرطوم لكنه وقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2018.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أعلن الأسبوع الماضي، عن تعيين ستة من نواب حكام الولايات العشرة تنفيذا لبنود اتفاق قسمة السلطة الوارد ضمن اتفاق السلام المنشط، فيما أرجأت بقية الولايات الأربع بسبب الخلافات داخل مجموعة أحزاب المعارضة لعدم توصلها لاتفاق على قائمة مرشحين محددة حتى الآن.

وبسبب تلك الخلافات بين المجموعات الموقعة على اتفاق السلام، لم يتم إعلان تكوين البرلمان القومي ومجلس الولايات وبقية المجالس الولائية العشرة.

وتضم مجموعة الأحزاب الأخرى الموقعة على اتفاق السلام كلا من التحالف الوطني، الحزب الليبرالي، المؤتمر الوطني الأفريقي، حزب يوساب، حزب المؤتمر الوطني، والحزب الشيوعي لجنوب السودان .