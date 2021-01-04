وزير السياحة المصري يكشف حقيقة تأثير كورونا على الإيرادات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير السياحة والآثار المصري إن إيرادات السياحة بلغت 4 مليارات دولار في 2020، انخفاضا من 13.03 مليار في 2019، بفعل جائحة كورونا.

وألحقت جائحة كورونا ضررا شديدا بالقطاع السياحي المصري والعالمي على حد سواء، لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.



وقال خالد العناني إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.

أضاف في مقابلة مع رويترز: "شهدنا عاما رائعا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضا أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو 8% في الأعداد والإيرادات، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها، الهدف حاليا ليس قياس عدد السائحين لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا".

وأغلقت مصر الفنادق في مارس عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.

المقاصد السياحية

وقال العناني: "نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق للسائحين لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا بإذن الله.. عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقا للضوابط الجديدة بعد كورونا نحو 700 فندق من إجمالي 1200 فندق في مصر".

وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو.

وقال وزير السياحة المصري "نسب إشغال السياحة الخارجية بفنادقنا حاليا تبلغ في المتوسط بين 10و 15% من أعداد 2019.

وسيوقع الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال أسبوع عقدا مع شركة أجنبية لعمل استراتيجية للسياحة المصرية تشمل كافة المقاصد السياحية والأسواق وسينتهي منها في مايو 2021".

كان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في العام 2010، قبل انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، عندما زارها 14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.

وقال العناني إن مصر ستعلن عن كشفين أثريين خلال يناير الجاري، إلى جانب الكشف أوائل العام عن التحالف المصري الفائز بعقد تشغيل خدمات المتحف الجديد المقرر افتتاحه في النصف الثاني من 2021.