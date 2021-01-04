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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
قالت صحيفة بيلد الألمانية إن الحكومة والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير/كانون الثاني.
يأتي ذلك في محاولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.
والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر/كانون الأول.
ومن المقرر أن تناقش المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة، الثلاثاء.