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ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام لمواجهة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن الحكومة والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير/كانون الثاني.

 

يأتي ذلك في محاولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر/كانون الأول.

 

ومن المقرر أن تناقش المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة، الثلاثاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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