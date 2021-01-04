شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تلغي حد الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية وتحدّث متطلبات السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المنشآت السياحية بالإمارة، برفع الطاقة الاستيعابية فيها إلى 100%، ويشمل ذلك المنشآت الفندقية والمرافق التابعة لها، وغيرها من الأنشطة السياحية التي تمت إعادة مزاولتها مع مراعاة التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية. وذكرت الدائرة في تعميم لها أنه سيسمح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة. ودعت في تعميمها إلى اعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي.

وطالبت الدائرة المنشآت السياحية بالالتزام باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية في ما يتعلق بمتطلبات دخول وفحص المسافرين الخاضعين للحجر الصحي الذاتي.

ودعت المنشآت السياحية إلى الالتزام باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية والمعنية في ما يتعلق بالحجر الصحي والعزل للمخالطين، إصافة إلى الاستثناءات من متطلبات الفحص والحجر الصحي.

إلى ذلك، أفاد موقع «زوروا أبوظبي» التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في تحديث له بالسماح لمواطني 16 دولة بدخول امارة أبوظبي بدون تطبيق اجراءات الحجر الصحي.

وتتضمن الدول التي تقع في القائمة الخضراء كلاً من: بروناي، الصين، هونج كونج، الكويت، ماكاو، موريشيوس، منغوليا، سانت كيتس ونيفيس، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلاندا، سلطنة عمان، سان توم وبرينسيس، المملكة العربية السعودية، تايبيه، تايلاند وايسل اوف مان.