شكرا لقرائتكم خبر عن غانم الهاجري: محمد بن راشد بصمة فارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

قال غانم مبارك الهاجري، المدير العام للمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين: نحتفي بمرور 15 عاماً على تولّي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رئاسة الوزراء، وهي أعوام شكلت بصمة فارقة في تاريخ الإمارات، قدمت نموذجاً قيادياً لا مثيل له، نموذجاً للحكومة التي ركزت جهودها على جميع جوانب الحياة في دولتنا الغالية، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان، ودعم الكوادر الإماراتية الشابة، مروراً بالتكنولوجيا والصحة والتعليم والحكومة الذكية والبنى التحتية، وأخيراً الإنجاز الأكبر في العالم في ريادة الفضاء والطاقة النووية، وغيرها من المجالات التي جعلت الإمارات مقصداً ووجهة مثالية، للعيش والسياحة والعمل، وطموحاً يتطلع إليه الكثير.

ونفخر بكل الإنجازات التي حققها سموّه، التي جعلت الإمارات وطناً للجميع ومنهلاً للعطاء وتقدير الإنسان ونستلهم منه هذا الفكر القيادي الذي يشكل منهجاً لكل إنسان طموح لا يترك للمستحيل مكاناً في حياته.