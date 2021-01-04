شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن خليفة: إنجازات محمد بن راشد تبثّ الأمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سموّ الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، بمضامين ودلالات الرسالة التي وجهها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة مجلس الوزراء.

وقال «ما حققته الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، من إنجازات لا تضاهى على أرض الإمارات، خلال تلك الحقبة المهمة، يعدّ بمقاييس الدول والشعوب والأمم من قبيل المعجزات، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في التقدم والنماء والازدهار في العالم».

وأكد أن مثل هذه الإنجازات تبثّ روح الأمل والعزيمة والتضحية في نفوس أبناء الإمارات، لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات، في ظل القيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن الأعوام الـ 15 التي مرت على تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن، أكدت عبر الإنجازات المتواصلة الرؤية القيادية غير المسبوقة ونفاذ بصيرته، ما يؤكد أننا وبمعونة من الله مقبلون على سنوات استثنائية تشهد مزيداً من العمل والجهد لتظل الإمارات في مقدمة الدول في جميع المجالات.