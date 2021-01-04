شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف زاروا «برواز دبي» ليلة رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكد المهندس داود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي ،أن 10 آلاف شخص زاروا «برواز دبي» ليلة رأس السنة، للاستمتاع بعروض الألعاب النارية لمدة 3 دقائق. وحرص المشاهدون والزوار على الحضور مبكراً أمام البرواز، مع حرص بلدية دبي علي تطبيق كل إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19».

وأشار الى أن الاحتفالات جذبت الآلاف من المشاهدين إلى البرواز الذي يتخذ حديقة زعبيل مقراً له والحاصل على شهادة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن فئة «أكبر مبنى على هيئة برواز». ورغم حداثته من يناير عام 2018، فإنه سرعان ما تربع على قائمة أهم معالم الجذب السياحي في دبي ودولة الإمارات.

وقال ان البرواز جذب الجميع بمشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة، ليكون دلالة للربط بين الماضي العريق للمدينة وحاضرها المزدهر، كما يوفر صوراً وفيديوهات بانورامية لكامل مدينة دبي، تحكي قصتها عبر الزمن، منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

وأضاف أن البرواز أصبح واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية في الدولة، ويمكن للزائر رؤية دبي على الواقع وليس بالصور، بل يمكنه رؤيتها مباشرة بالاستمتاع بالنظر إلى برج خليفة والمنطقة الواقعة حوله، والمشروعات البحرية الكبرى، والمراكز التجارية الضخمة، والشوارع العامرة، كما يمكنه من الجهة الأخرى رؤية دبي القديمة، جهة ديرة ومنطقة الكرامة، ثم الاستمتاع بالمنظر العام للمكان، والاستراحة في المقهى، ومن ثم النزول عبر الضلع الآخر بمصعد بانورامي.