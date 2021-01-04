شكرا لقرائتكم خبر عن كيدي: لقب الشتاء معنوي.. وحافز للفرسان في الدور الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسدل الستار على مباريات الدور الأول من دوري كرة الصالات، وأسفرت نتائج الأسبوع التاسع، والأخير، في الدور الأول عن فوز الحمرية على الشارقة 4-1، ومليحة على اتحاد كلباء 4-2، والبطائح، حامل اللقب، على دبا الحصن 2-صفر، والظفرة على خورفكان 6-1، وشباب الأهلي على النصر 2-1، في قمة جولة مسك الختام، وعلى إثرها تساوى قطبا دبي في النقاط برصيد 22 نقطة، ويتفوق الفرسان على العميد بالمواجهات المباشرة.

وحل البطائح ثالثاً برصيد 17 نقطة، ودبا الحصن رابعاً، ومليحة خامساً، والظفرة سادساً، والفرق الثلاثة متساوية في محطة 12 نقطة، وخورفكان سابعاً برصيد 8 نقاط، واتحاد كلباء والحمرية في المركزين الثامن والتاسع برصيد 7 نقاط، والشارقة في المركز العاشر، والأخير، برصيد 4 نقاط.

ويستحق فريقا مليحة، والظفرة، كل الإشادة بعد أن قفزا من القاع إلى مراكز الواجهة باعتبارهما الأكثر تطوراً، وشهدت نتائج الفريقين طفرة كبيرة، وعلى وجه الخصوص مليحة الذي وصل نهائي كأس الإمارات وحقق الفوز في آخر 3 مباريات، ما أهله لإنهاء الدور الأول بمركز جيد، والجدير بالذكر أن النصر ظل متمسكاً بالصدارة منذ بداية الدوري، ولكن الخسارة من الفرسان حرمته من المحافظة عليها.

وأكد عبدالله كيدي إداري شباب الأهلي لكرة قدم الصالات، سعادته بانتصارات الفريق ومحافظته على البقاء في القمة كطرف في المنافسة على جميع البطولات، وقال: «بعد الفوز بكأس الإمارات ركزنا على تقديم الأفضل في مباريات الدوري، وسعينا للمحافظة على البقاء في المقدمة، وأنهينا الدور الأول متصدرين بالاشتراك مع النصر برصيد 22 نقطة، وتفوقنا على العميد بالمواجهات المباشرة، وأعتقد أن شباب الأهلي والنصر قدّما مباراة كبيرة وكانت قمة في كل شيء في مسك ختام الدور الأول».

وقال كيدي إن الدوري الحقيقي يبدأ في الدور الثاني، وما زالت فرصة الصعود إلى «البلاي أوف» قائمة لجميع الفرق في ظل تقارب المستويات، وأضاف: «هناك فرق ستكون أفضل في الدور الثاني لأنها تعمل على دعم صفوفها بلاعبين مواطنين ومقيمين على أعلى مستوى، وهذا الأمر يفرض علينا في نادي شباب الأهلي التركيز بصورة أكبر، وبذل أقصى الجهود في الدور الثاني، ونسيان أننا أبطال الشتاء، واعتباره من الماضي، لأن ما تحقق لا يساوي شيئاً في حال التراجع عن مركزنا».

وأضاف: «المركز الثامن في هذا الموسم يعتبر بطولة لذلك ستكون كل مباراة في الدور الثاني بطولة قائمة بذاتها في ظل السباق المحموم والرغبة في تقديم الأفضل من جميع الأندية».

وأكد أن شباب الأهلي يلعب من دون ضغوط، ويحظى برعاية، واهتمام كبير، ومتابعة مستمرة من قبل إدارة الألعاب الجماعية في النادي برئاسة اللواء محمد أحمد المري، والدكتور ماجد سلطان، ومحمد شريف، وحمد المري مشرف الفريق، وقال إن اللواء محمد المري متواجد مع الفريق باستمرار ويحرص على تذليل كل الصعاب ما كان له الأثر الإيجابي في الاستقرار، وشعور اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالمسؤولية.