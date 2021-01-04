شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الزعابي: حكم محمد بن راشد نقلة نوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: لا شك أن رسالة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، دعوة للتفاني في العمل، وتعبير صادق عن حب الوطن، وتأكيد أن النجاح يكمن في التخطيط والسعي المتواصل لتحقيق الهدف.

كانت الأعوام الخمسة عشر الماضية مرحلة استثنائية، قامت على رؤية ثاقبة، ومثلت مدرسة متفردة في القيادة، تحقق خلالها الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد، ما كان أثر كبير في تحقيق الدولة المراكز الأولى، في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية، والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة ومنافساً على المراكز الأولى. كما مثل الانتقال إلى العمل وفق أسس التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، نقلة نوعية في العمل الحكومي، وتحولت معظم الخدمات المقدمة لتكون ذكية في متناول الجميع.

ويحق لنا جميعاً نحن أبناء الإمارات، أن نفتخر بمسيرة التنمية الفريدة التي قاد دفتها وحمل لواءها بحكمة واقتدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وكانت نقلة نوعية استثنائية جعلت الإمارات مصدر اعتزاز عربي وإسلامي، بما حققته.