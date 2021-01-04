شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب ونشر الوعى بأهمية التعليم الفنى أبرز اختصاصات الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة اهتماما واسعا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ومنها التوسع فى الجامعات التكنولوجية، ومن هذا المنطلق كان القانون رقم 72 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب.

بداية نوضح أن الجامعات التكنولوجية عرفها القانون بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.





لكن ماهى الاختصاصات التى تباشرها هذه الجامعات لتحقيق أهدافها؟

1- تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة بمراعاة وجود نسب متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وتطوير الجدارات والقدرات الفنية العلمية للخريج، مع إتقانه اللغة العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والإتصال الحديثة لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل على الحصول على اعتماد البرامج والشهادات من الجهة المختصة ومن الجهات الأجنبية التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، وذلك من أجل رفع تنافسية خريجيها فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

2-نشر الوعى بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولوجى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة داخل مصر وخارجها.

3-إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجى والتدريب لتحقيق الإتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن.

4-الاشتراك فى عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولوجى بعد استكمال الإجراءات اللازمة.