كورونا يهبط بإيرادات السياحة في العام الماضي بعد رقم قياسي في 2019 (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن خالد العناني، وزير السياحة، أن إيرادات مصر من السياحة تراجعت خلال عام 2020 بنسبة 69% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وذلك تزامنا مع تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول على فترات من العام من أجل محاولة السيطرة على الوباء ومنها منع حركة السفر والطيران.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، إن إيرادات مصر من السياحة وصلت إلى 4 مليارات دولار العام الماضي مقابل نحو 13 مليار دولار في عام 2019.

وانخفضت بذلك إيرادات السياحة لأول مرة في آخر 4 سنوات وذلك بعد أن كانت بدأت تتحسن تدريجيا منذ عام 2017 عقب تأثرها الشديد في 2016 بحادث سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء ووقف الرحلات من روسيا وبعض الدول الأخرى، إلى أن سجلت قمة تاريخية ومستوى قياسيا جديدا في 2019 عند 13 مليار دولار وذلك قبل أزمة كورونا.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات السياحة في آخر 5 سنوات بحسب بيانات البنك المركزي وتصريحات وزير السياحة عن العام الأخير.