الإمارات تكشف عن إبرام صفقة بمليار دولار لشراء أنظمة مراقبة جوية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة السويدية، اليوم الإثنين، عن مدى اعتزام الحكومة الإماراتية لكي تستطيع شراء المزيد من أنظمتها الخاصة بالمراقبة الجوية.

كما قالت شركة ساب إنها تعاقدت مع الإمارات لبيع وحدتين من نظامها للمراقبة الجوية (جلوبال آي). وفقاً لـ"سبوتنيك" الإخبارية.

أيضاً أشارت الشركة السويدية إلى أن قيمة الصفقة تقدر بنحو مليار دولار.

وبحسب الوكالة فإنه من المقرر أن تمتد مدة العقد من عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، موضحة أن هذا العقد يعد تعديلا على العقد الأصلي الموقع في عام 2015.

كما وقد أعرب ميكائيل يوهانسن الرئيس التنفيذي لساب في بيان عن فخره بأن الإمارات تواصل إظهار ثقة كبيرة في

شركته.

أيضاً قد اعتبر أن هذا يدل على أن الشركة السويدية ما تزال في طليعة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.

و كانت قد أوضحت الشركة أن العقد تم إبرامه في 30 ديسمبر الماضي، وهو ما يعني أنه سيكون بين طلبيات الربع الرابع.

وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت في معرض دبي الدولي للطيران في 2019 أنها تنوي شراء المزيد من أنظمة المراقبة الجوية من ساب.