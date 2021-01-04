إسرائيل تُعلق على استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن موقفه من إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي.

كما أفاد نتنياهو في تغريدة على تويتر: "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال سوى بمواصلة تنفيذ مساعيها في تطوير برنامج نووي عسكري". وفقاً لـ سبوتنيك.

وأضاف نتنياهو: "لن تسمح إسرائيل لإيران بإنتاج سلاح نووي".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات لوكالة

"مهر": "بدأت قبل دقائق عملية تخصيب اليورانيوم في مجمع فوردو بمستوى 20%"، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار البرلمان".

وسبق أن طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بإشراف دولي على عملية رفع تخصيب اليورانيوم.

وقال صالحي إنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".

وكان رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

قد أبلغ مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأقرت إيران، في ديسمبر الماضي، قانونا لزيادة تخصيب اليورانيوم، ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، والتي تتهم طهران إسرائيل بالضلوع في مقتله.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد انسحبت في مايو 2018، من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ومنذ ذلك الوقت شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض سلسلة من العقوبات على إيران في محاولة لتقليص نفوذها الإقليمي.