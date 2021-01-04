كوريا الجنوبية تُعلق على استيلاء إيران على ناقلة مواد كيميائية تابعة لها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كوريا الجنوبية عن موقفها من استيلاء إيران على ناقلة مواد كيميائية تابعة لها، حيث قامت بإرسال، اليوم الإثنين، وحدة لمكافحة القرصنة إلى مياه الخليج، بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني، لسفينة كورية جنوبية.

كما ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان لها، أن "السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة مواد كيميائية كورية جنوبية في مياه قبالة عُمان وطالبت بالإفراج الفوري عنها". وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقالت الوزارة، إن "القوات الكورية

الجنوبية المتمركزة في مضيق هرمز أُرسلت إلى المنطقة"، مطالبة "بالإفراج عن الناقلة المواد الكيميائية التي احتجزتها إيران".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، إيقاف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج. وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي

ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك".

كما كشفت البحرية الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وأوقفتها في منطقة الخليج، بدعوى تلويثها للبيئة". وقالت إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".

من جانبها قالت إن "الطاقم الأجنبي المحتجز من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار"، مشيرة إلى أنه تم رصد تحرك السفينة إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية في بندر عباس".