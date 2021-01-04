إيران تُعلن بدء موعد أكبر تدريب في الجيش الإيراني للطائرات المسيّرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إيران عن موعد بدء الجيش الإيرني في التدريب، وهو يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يبدأ الجيش الإيراني، ولمدة يومين أول وأكبر تدريب للطائرات المسيّرة، بمشاركة وحدات من الأفرع الرئيسية في الجيش.

كما وذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، اليوم الإثنين، إن الجيش الإيراني "سيبدأ غدًا ولمدة يومين أوّل وأكبر تدريب مشترك للطائرات المسيّرة بمشاركة مئات الطائرات التابعة للقوات البرية والدفاع الجوي والجوية والبحرية". وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضافت: "سيتم الكشف خلال التدريب عن

بعض الطائرات بدون طيار والمعدات الخاصة بالطائرات المسيرة والإنجازات والأنظمة الفرعية للطائرات المسيرة التي أنتجت لدى قسم الصناعة في الجيش الإيراني واستخدامها لأول مرة، وسيتم عرضها في معرض يحضر فيه كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة."

وفي أكتوبر من العام الماضي، نظمت إيران مناورات عسكرية تحمل اسم "المدافعون عن سماء الولاية" على ما يقدّر بنصف مساحة البلاد

مناورات عسكرية تحاكي حربا حقيقية، وشارك فيها قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري، حيث اختبرت منظومات دفاعية جديدة ورادارات ومعدات حرب إلكترونية.

وأشار العميد طيار فرهاد كودرزي، المتحدث باسم مناورات إلى "استخدام طائرات مسيرة من طراز "آرش" لأول مرة في المناورات والتي زودت برؤوس حربية حيث قامت بعمليات انتحارية من مسافة تبعد 100 كيلومتر عن مواضع الأعداء الافتراضية والتي تم تدميرها وإنجاز المهمة بنجاح".

وأشار كورزي إلى أن "قاذفات سلاح الجو من طراز "فانتوم" قامت بعمليات قصف جو - بر شديد (Carpet Bombing) بالتحليق في ارتفاعات منخفضة واعتماد عنصر المباغتة".