الصحة الصربية تُعلن تلقيها 2400 جرعة من اللقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا خلال أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدولة الصربية، ميرساد جيرليك، أن صربيا ستقوم باستخدام 2400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد الروسي "سبوتنيك V" في غضون أسبوع، وربما يبدأ في 5 يناير.

كما بدأ التطعيم في صربيا في وقت سابق خلال الـ 24 ديسمبر بلقاح أمريكي-ألماني أنتجته شركتا فايزر وبيو إن تك. وفقاً لـ"سبوتنيك".

بالمقابل، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الصنع في 30 ديسمبر.

وقال جيرليك لوكالة "تانيوج" المحلية، "نخطط لتطعيم حوالي 11 ألف شخص بحلول نهاية الأسبوع، وسوف نرسل نصف العاملين الصحيين، لمراكز الشيخوخة ومؤسسات الحماية الاجتماعية".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة "في غضون أسبوع، سنستخدم أيضًا ما يصل إلى 2.4 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، ومن المحتمل أن

يتم إرسال جزء منها للاستخدام غدًا".

وفقا لوزير الدولة للصحة، من المخطط في المرحلة الأولى تطعيم 720 ألف مقيم في صربيا من العاملين في المجال الطبي، وأقسام دور رعاية المسنين ومؤسسات الضمان الاجتماعي، والمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا والذين تزيد أعمارهم على 64 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة.

في وقت سابق، تم تسليم أول 4875 جرعة من اللقاح من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيو إن تك" بالطائرة إلى مطار بلغراد ثم إرسالها إلى معهد "تورلاك" لعلم الفيروسات واللقاحات.

ووعد الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أنه

ورئيس الوزراء آنا برنابيتش ووزيرة العمل والحماية الاجتماعية داريا كيسيتش تيبافسيفيتش سيحصلون على لقاحات من مختلف الشركات المصنعة من أجل "تعزيز ثقة المواطنين في اللقاحات".

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.