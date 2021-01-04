ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام لمواجهة فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن الحكومة والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير/كانون الثاني.



يأتي ذلك في محاولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن تناقش المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة، الثلاثاء.