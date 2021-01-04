اخبار العالم

ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام لمواجهة فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام لمواجهة فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن الحكومة والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير/كانون الثاني.

 

يأتي ذلك في محاولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر/كانون الأول.

 

ومن المقرر أن تناقش المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة، الثلاثاء.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا