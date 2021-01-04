ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بسبب قيود السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وقفز جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى 842 جنيها بالمقارنة مع 828 جنيها، سعر اعلاق الأمس، ليكسب الجرام نحو 14 جنيها دفعة واحدة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى مستوى 962.25 جنيها بالمقارنة مع 946.25 جنيه خلال تداولات أمس الأحد.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 721.75 جنيها بالمقارنة مع 709.75 جنيه خلال تعاملات الأحد.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 6736 جنيها مقابل 6624 جنيها.

بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع، في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وتعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد-19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة، بالإضافة إلى اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس ربما تكون أسرع انتشارا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عند 1925.05 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1925 دولارا.

وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح كوفيد-19 الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

وتراجع الدولار الأمريكي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2% إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2451.78 دولار.2222