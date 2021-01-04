شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني متأثراً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عن عمر يناهز الـ 83 عاما ، توفي اليوم الموسيقار والفنان اللبناني الكبير الياس الرحباني جراء اصابته بفيروس كورونا، والفنان الراحل من مواليد عام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

الياس ، موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغان، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

لحن الياس الرحباني وكتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين اللبنانيين، أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.