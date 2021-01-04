مبعوث أمريكي: النظام الإيراني يزعزع استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد جويل ريبورن المبعوث الأمريكي بشأن سوريا، أن النظام الإيراني لا يريد سوى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا إن واشنطن تعمل على الحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

وأضاف ريبون، أن الحكومة الأمريكية ستواصل مهامها في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح أن تنظيم داعش لا يزال ينفذ أعمال انتقامية بالرغم من الهزائم التي تعرض لها.

وكان نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش، قد قال إنه لم يعد يخشى عودة ظهور التنظيم الإرهابي في العراق.

ووصف الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، بقايا تنظيم داعش في العراق بأنها "ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق".

وقال إنه حتى إذا كان التحالف الدولي "يدرك أنه لن يتم القضاء على داعش بالكامل"، فإن اضمحلال قوة التنظيم الإرهابي "سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق".

وأضاف أن التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة داعش لكن "نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث".

ولدى الولايات المتحدة رسمياً 5200 جندي في العراق. أما في سوريا فلم يعد البنتاجون ينشر أعداد عسكرييه المنتشرين في شمال شرق هذا البلد.