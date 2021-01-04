شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن بيه يتلقى لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19 " الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وثمن جهود القيادة الرشيدة الاستثنائية في التعامل مع هذه الأزمة العالمية منذ بدايتها.. مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على أن تكون دولة الإمارات من أوائل الدول في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وقال إن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمساعدة دول العالم في مكافحة هذه الجائحة وإرسالها المساعدات الطبية واللقاحات هي خطوة إنسانية من القيادة الرشيدة في الدولة للتصدي لهذه الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع.