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عبدالله بن بيه يتلقى لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى  الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19 " الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار .

 

وثمن جهود القيادة الرشيدة الاستثنائية في التعامل مع هذه الأزمة العالمية منذ بدايتها.. مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على أن تكون دولة الإمارات من أوائل الدول في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وقال إن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمساعدة دول العالم في مكافحة هذه الجائحة وإرسالها المساعدات الطبية واللقاحات هي خطوة إنسانية من القيادة الرشيدة في الدولة للتصدي لهذه الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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