شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف رصد: الحوثي ارتكب 75 جريمة في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب 73 انتهاكاً وجريمة بحق المدنيين في مديريات صالة والقاهرة والمظفر في مدينة تعز خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2020.

وأفاد التحالف في تقرير له بعنوان «تعز.. قصف لا يتوقف»، بأن القصف المدفعي الذي شنته مليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز مستهدفة عددا من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، أسفر عن مقتل 11 مدنياً بينهم 6 أطفال، وإصابة 37 آخرين بينهم 21 طفلاً و4 نساء، وإلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة وخاصة.

ولفت التقرير إلى أن القصف المدفعي الحوثي على أحياء تعز السكنية خلال نوفمبر وثلثي ديسمبر 2020 ألحق أضرارا بالغة بعدد 20 منشأة وممتلكات خاصة بينها 11 منزلا تضررت بشكل جزئي ومنزل واحد دمر كليا إضافة إلى إلحاق أضرار جزئية بعدد 5 محلات تجارية و3 مركبات تعود ملكيتها لمواطنين، وأوضح أن الهجوم ألحق أضراراً بـ5 منشآت عامة بينها مرفقان صحيان ومسجدان وناد رياضي.

وأكد المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وستتم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عاجلاً أم آجلاً.