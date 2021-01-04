شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحذر من تدهور الأمن في النيجر بعد «مذبحة القريتين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد مرصد الازهر لمكافحة التطرف ان الوضع الأمني الراهن في النيجر أصبح مقلقا للغاية، بسبب الممارسات الاجرامية للتنظيمات الإرهابية وآخرها المذبحة التي استهدفت قريتين الأحد الماضي، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة لمشكلات الإرهاب في هذا البلد.

وحذر المرصد، الاثنين، من تلك الممارسات الإجرامية التي ترتكبها جماعات الدم والإرهاب في ‏النيجر، بعدما أصبحت على درجة عالية من الخطورة بحق المدنيين. واستند تحذير الأزهر إلى ما أعلنته وسائل إعلام بشأن قيام مجموعة من العناصر الإرهابية، يوم الأحد بمهاجمة قريتين على حدود النيجر مع مالي، ما أدى إلى مقتل نحو 80 شخصا، وإصابة آخرين. وقد استهدف الهجوم الأول قرية «تشومبانجو»، وأودى بحياة 49 شخصا وإصابة آخرين، واستهدف الهجوم الثاني قرية «زارومداري» على الحدود الغربية بين مالي والنيجر، وأدى إلي مقتل 30 شخصا. وأكد وزير داخلية النيجر، وقوع الهجومين دون ذكر عدد الضحايا، مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات الجيش إلى أماكن الهجومين لتعزيز الأمن، وملاحقة العناصر الإرهابية.