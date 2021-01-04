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ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام حتى نهاية يناير

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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام حتى نهاية يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين – رويترز

قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، الاثنين، دون ذكر مصدر إن الحكومة الألمانية والولايات الاتحادية الـ16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حالياً حتى 31 يناير /كانون الثاني للحد من انتشار جائحة فيروس .

وأغلقت المدارس، ومعظم المتاجر، والمطاعم والحانات بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر /كانون الأول.

ومن المقرر أن تناقش المستشارة آنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة الثلاثاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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