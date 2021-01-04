شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% في «فوردو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو، وهي أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات طهران، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم العام 2015، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 2018.

وأشار ربيعي، إلى أن «الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%»، مؤكداً أن «منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 في غضون ساعات».

وقال ربيعي: «أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات». ولفت إلى أن «الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني».