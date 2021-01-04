شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 20 وفاة و1009 إصابات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، تسجيل 20 حالة وفاة و1009 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 87.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0% ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، منوهة بأنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية و 5 حالات وفاة في قطاع غزة، ولفتت إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 23 على أجهزة التنفس الاصطناعي.