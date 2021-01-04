شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يبدأ العام الجديد بثلاث بطولات محلية رئيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن العام الجديد سيحمل العديد من المفاجآت لعشاق الجوجيتسو، وسيجسد العودة إلى أجواء الحماس والبطولات من أوسع الأبواب، لافتاً إلى أن ثلاث بطولات محلية رئيسية تنطلق في يناير.

وأوضح البطران أن نظام التصنيف المعدل، والتحديثات على بعض أنظمة البطولات المحلية تواكب التطورات العالمية التي تشهدها اللعبة، وتنسجم مع رؤية الاتحاد للارتقاء برياضة الجوجيتسو، وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، وتوسيع رقعة انتشارها في أوساط الجيل الجديد من الرياضيين لاستكمال مسيرة مظفرة من النجاحات والإنجازات.

وأضاف البطران: «نحن على موعد خلال الشهر الجاري مع انطلاقة دوري أم الإمارات، ودوري نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، وجميعها بطولات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين، حيث تشكل فرصة جيدة لتحسين الأداء والتصنيف، والتحضير بشكل أفضل للاستحقاقات العالمية، لا سيما بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فبراير المقبل».

ولفت البطران إلى أن عدداً كبيراً من لاعبي الجوجيتسو الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في الدورات الماضية لهذه البطولات، سيحظون بفرصة أكبر للانضمام إلى زملائهم في المنافسات، والاستفادة من نظام التصنيف المحدث، والوصول إلى منصات التتويج، وإمكانية تمثيل المنتخب الوطني الذي يعد شرفاً رفيعاً لكل مواطن.

ومن المتوقع أن يشهد دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو إقبالاً كبيراً ومشاركات لنجمات الجوجيتسو من شتى مناطق الدولة، ومن مختلف الأندية والأكاديميات، علماً بأن الجولة الأولى من الدوري تنطلق في 15 يناير الجاري في نادي النصر بدبي. وبموازاة دوري أم الإمارات، يستضيف نادي النصر أيضاً، الجولة الأولى من دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في 16 يناير الجاري بمشاركة متميزة لأبرز نجوم الجوجيتسو المواطنين والمقيمين والمواليد من منتسبي الأندية والأكاديميات، الذين يثمنون أهمية هذه البطولة وقيمتها الفنية الكبيرة.

ولعل الموعد الأكبر في يناير يكمن في انطلاق الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة فئة السيدات ما يضفي حماساً أكبر على أجواء البطولة التي تعد أهم البطولات المحلية على الإطلاق. وتقام الجولة الأولى من البطولة للرجال والسيدات يومي 29 و30 يناير الجاري في جوجيتسو أرينا أبوظبي.