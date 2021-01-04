شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى يجيب على أسئلة المواطنين فى ندوة "البرلمان والناس" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أسئلة المواطنين فى حوار مفتوح مع الجمهور، غدًا الثلاثاء، فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة البرلمان والناس، التى أطلقها الخليج 365، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين.

ويواجه الجمهور النائب أحمد السجينى، خلال الندوة، بكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الناس، عن كافة القضايا والملفات، وعما ينتظره المواطنون من مجلس النواب الجديد 2021، وأهم التحديات التى سيواجهها، وأولويات المجلس الجديد، وأهم القوانين المطلوب حسمها.

كما يرد المهندس أحمد السجينى، على أسئلة بخصوص مصير قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون الإيجار الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكيف يحسم مجلس النواب المقبل بعض الملفات مثل مشكلات منظومة المواقف والأسواق العشوائية والتصدى لمشكلة انتشار التوك توك بدون تقنين أو ضوابط، ورأيه فى كيفية تطوير وهيكلة المحليات والقضاء على البيروقراطية والفساد، وهل يمكن تطبيق نظام اللامركزية والمعوقات التى قد تواجهه، وعدد من الملفات والقضايا الأخري.

كل هذه الأسئلة وأكثر، إلى جانب أسئلة الجمهور، سنسألها غدًا للنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضمن المبادرة التى تضم سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.