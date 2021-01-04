نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 03:15 مساءً - منذ 8 ثواني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة يهدف إلى تطوير أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بتطوير مثل تلك الأسلحة.

وأضاف نتنياهو في بيان إنه لا يمكن تفسير قرار إيران المتعلق بالتخصيب سوى أنه محاولة ”لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج أسلحة نووية“، وتابع قائلا: ”لن تسمح إسرائيل أبدا لإيران بإنتاج أسلحة نووية“.