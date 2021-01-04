القضاء الجزائري يقضي بـ7 سنوات سجنا في حق الوزير الأول الأسبق أويحيى

قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن سبع سنوات بحق أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد.

وعاقبت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، بالحبس ثلاث سنوات في حق وزيري السياحة، والنقل الأسبقين، عمار غول، وعبد الغني زعلان، في القضية نفسها، وهي المستثمر السياحي بن فيسح، بينما أدانت بن حسين فوزي، والي سكيكدة بالسجن النافذ خمس سنوات في القضية ذاتها.

ويتابع أويحيى، رفقة مسؤولين بارزين في عهد بوتفليقة، في عدد من قضايا، وملفات الفساد.