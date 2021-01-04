44% من مقاولات الخدمات التجارية غير المالية تتوقع تراجع النشاط الإجمالي في الربع الأخير من عام 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 44 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقعون تراجعا للنشاط الإجمالي، خلال الفصل الرابع من عام 2020.

وأوضحت مذكرة للمندوبية حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية “قطاع الخدمات التجارية غير المالية”، أن التوقعات المذكورة تعزى إلى الانخفاض المنتظر في جل فروع هذا القطاع، وبالأساس على مستوى أنشطة “النقل الجوي”، و”التخزين، والخدمات الملحقة بالنقل”، و”الإيواء، والمطاعم”.

وفيما يخص الطلب المتوقع، خلال الفصل الرابع من عام 2020، فإن 40 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون انخفاضه، كما يتوقع 25 في المائة من أرباب المقاولات في هذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثالث من عام 2020 قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا، باستثناء فرع “الاتصالات”، الذي قد يكون عرف ارتفاعا.

كما قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 72 في المائة مقابل 81 في المائة، المسجلة خلال الفصل الأول من هذه السنة.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية أقل من العادي، حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا، حسب 31 في المائة من أرباب المقاولات.