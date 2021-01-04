أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة، الممتدة من 28 إلى 31 دجنبر الماضي، 384 جلسة، أدرجت، خلالها 7788 قضية، واستفاد منها 9118 من المعتقلين، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وأبرز المجلس نفسه، في بلاغ، اليوم الاثنين، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية، والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في المشروع المذكور، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في الظرفية الحالية، الاستثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر المحاكمات عن بعد مستمرة بسبب كورونا.. استفاد منها أزيد من 9 آلآف معتقل ما بين 28 و31 دجنبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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