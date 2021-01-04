بني ملال.. الحوار ينهي محاولة شاب الانتحار من فوق رافعة حديدية

أقدم شاب، منتصف ليلة أمس الأحد/ الاثنين، على التهديد بالانتحار برمي نفسه من أعلى رافعة حديدية في إحدى العمارات في طور البناء في شارع محمد السادس، وسط مدينة بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن شابا، يبلغ من العمر 19 سنة، هدد بإلقاء نفسه من أعلى رافعة حديدية قبل أن يدخل بعض أصدقاء المعني وعناصر الوقاية المدينة في حوار، أقنعه بالعدول عن الانتحار.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الوقعة عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، ومصالح الوقاية المدنية، التي نجحت في إنهاء محاولة انتحاره.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل الشاب إلى المستشفى الجهوي في بني ملال قصد العلاج.