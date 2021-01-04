شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 33 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 4 يناير 2021 أعلنت السلطات الصینیة الیوم الاثنین تسجیل 33 اصابة جدیدة بفیروس كورونا، فیما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضیة.

وذكرت وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) عن اللجنة الوطنیة للصحة، ان اجمالي الإصابات في بر الصین الرئیسي ارتفع الى 87150 شخصا كما یستقر اجمالي عدد الوفیات عند 4634 شخصا.

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