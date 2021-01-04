شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية،: سيطرة كتيبة للجيش الوطني الليبي على مقر للوفاق في سبها والان مع التفاصيل

الإثنين 4 يناير 2021 أعلنت وكالة نوفا الإيطالية، وقوع اشتباك مسلح بين قوات تتبع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في سبها جنوب ليبيا وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأوضحت الوكالة أن الاشتباك انتهى بعد سيطرة كتيبة للجيش الوطني على مقر لحكومة الوفاق في سبها.

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